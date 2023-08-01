طارق الشيخ وسعد الصغير يشاركان في انتخابات الموسيقيين

انضم الفنان طارق الشيخ والفنان سعد الصغير، للأجواء الانتخابية لنقابة المهن الموسيقية التي تجرى حاليًا في مقر نقابة المهن التمثيلية.

كما وصف مصطفى كامل سير العملية الانتخابية بـ “ليلة عُرس”، مؤكدًا على هدفه بالابتعاد عن الحديث عن المشاكل والأزمات والتركيز على الأجواء الإيجابية التي تملأ انتخابات الموسيقيين.

مصطفى كامل يقرأ الفاتحة في بداية العملية الانتخابية

بدأ مصطفى كامل العملية الانتخابية بقراءة الفاتحة، وتحدث مع الحضور قائلًا: "قاصد أتجمع مع الناس عشان يبقى في بينا عيش وملح.. إحنا أخوات وهنفضل زملاء ربنا يولي مَن يصلح النهارده”.

تفاصيل الساعات الأولى لانتخابات المهن الموسيقية 2023

بدأت عملية التصويت لانتخابات المهن الموسيقية، في الساعة الـ 11 مساءً، والتي كان من المفترض انطلاقها في تمام التاسعة صباحًا.

أسباب تأجيل موعد انطلاق انتخابات المهن الموسيقية

وكان سبب التأجيل لإلزامية وجود 50 % من أعضاء الجمعية العمومية، وإذا لم تكتمل تلك النسبة يلزم تأجيل العملية الانتخابية.

جاء على قائمة المرشحين 32 مرشحًا على عضوية 12 مقعدًا بمجلس نقابة المهن الموسيقية، وتأتي أسماءهم كالآتي: دكتور أحمد أبو المجد، أحمد العيسوي، حسام عزت، أشرف السعداوي، أيمن أمين، أيمن سالم، ديفيد جميعي، حلمي عبد الباقي، حسام عزت، خالد الغول، خالد بيومي، دكتور رضا رجب، رضا حنكش، سعيد عثمان، دكتور شريف حمدي،عادل شمس، دكتور عادل مصطفى، دكتور عاطف إمام، عامر العجيمي، دكتور علاء سلامة، علي الشريعي، عمور شيعة، محمود أبو اليزيد، محمد السعيد عمر الخولي، محمد المحلاوي، محمد صبحي، دكتور محمد عبد الله، حمادة كحلة، مصطفى داغر، منصور هندي، نادية مصطفى.