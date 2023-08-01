صندوق الإسكان يحدد موعد تسليم شقق سكن لكل المصريين 1

صرحت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم حتى الآن تنفيذ 630 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ويتم حاليًّا تنفيذ 225 ألف وحدة سكنية للمتقدمين في إعلان سكن لكل المصريين 1.

أضافت عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم البدء في تسليم أول شقق ضمن إعلان سكن لكل المصريين 1 يناير المقبل، لافتة إلى أنه سيتم تسليم وحدات في بعض المدن قبل المواعيد المعلن عنها.

سداد الأقساط الربع سنوية:

يستمر المتقدمون لشقق سكن لكل المصريين المرحلة الأولى في سداد الأقساط الربع سنوية، سواء لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، أو شقق متوسطى الدخل.

يصل عدد الأقساط الربع سنوية لشقق سكن لكل المصريين 1 لـ12 قسطًا تم سداد 10 أقساط.

أما آخر قسطين في هذه المشروعات وهما القسط الحادي عشر يوم 1 أكتوبر 2023، والقسط الثاني عشر والأخير يوم 1 يناير 2024.