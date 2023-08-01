مصطفى كامل: المرشحون في انتخابات الموسيقيين يقفون بجوار بعضهم بود وحب

انطلق صباح اليوم العُرس الانتخابي لنقابة المهن الموسيقية وبدأت منذ قليل عملية التصويت في انتخابات النقابة بمقر نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم في الجيزة، وفي مقرات النقابة بالمحافظات المختلفة.

ويشترط النصاب القانوني لانطلاق عملية التصويت حضور 50% من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وأكد الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين فى تصريحات صحفية أن اليوم يعتبر عرسا انتخابيا وشيئًا مشرفًا، قائلًا الناس كلها مبسوطة بالأجواء، وأتمنى أن تستمر تلك الأجواء ويعدي اليوم على خير، والمرشحين واقفين بجانب بعضهم، ويوجد ود ومحبة بينهم.

وكانت انتشرت صورة لنقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بأنه قرر إجراء تحليل مخدرات للمطربين الأجانب القادمين إلى مصر، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مصطفى كامل

وكشف المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية الدكتور محمد عبد الله من خلال تصريحات له، لتوضيح حقيقية هذا التصريح، ولكنه نفاه وأكد أنه "كوميك هزار" تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تصريحات مصطفى كامل المزيفة

وأشار عبدالله قائلا: "إنه لا يعلم سبب تلك التصريحات التي تطلق على لسان مصطفى كامل ويكون لا أساس لها من الصحة".

مصطفى كامل

من ناحية أخرى، أعلنت نقابة المهن الموسيقية موعد انتخابات مجلس إدارة النقابة، والتي يتنافس فيها 32 مرشحًا على عضوية 12 مقعدًا بالنقابة.

وعلق طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، في بيان له، إن القائمة النهائية للمرشحين تضم 32 مرشحا يتنافسون على عضوية 12 مقعدا.

مصطفى كامل

وتابع طارق مرتضى حديثه بأن لجان الاقتراع ستفتح أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية بعد غد الثلاثاء 1 أغسطس المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا بمقر النادي النهري لنقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي مقرات النقابة بالمحافظات المختلفة.

وأكد أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة بالانتخابات.

وكان الفنان مصطفى كامل قد فاز بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل.