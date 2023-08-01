بدء تقييم المتقدمين لشغل 30 ألف معلم مساعد بالتربية والتعليم

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم تقييم المتقدمين لمسابقة شغل وظائف ٣٠ ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتستمر اعمال التقييم في الفترة من ١ أغسطس إلى ٢١ أكتوبر وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.



وبدأت أعمال التقييم بمحافظة القاهرة وتستمر على مدار يومين، على أن تتوالى باقي المحافظات تباعا.

تحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري



ويجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحذيره للمتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعى قدرته على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، إذ إن الجهاز قام بتحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري، وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.



وكان الجهاز قام بالإعلان عن المسابقة في ٩ فبراير ٢٠٢٣، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٢٣ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢٣، ومن المقرر أن يجرى الجهاز الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.