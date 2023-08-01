فعاليات روحية في كنيسة جوارجيوس والأنبا أنطونيوس غدًا.. تفاصيل

تستقبل كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس، غدًا الأربعاء، الأقباط الأرثوذكس للمشاركة في فعاليات روحية بمقرها في مصر الجديدة بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

تفاصيل اللقاء الروحي بكنيسة القديسين

يستهل خورس الشمامسة اللقاء بإقامة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة الآباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين على مذبح الملاك بالدور السادس من مبني الخدمات بالكنيسة ومن المقرر أن يستغرق ساعتين.

استعدادات الكنيسة للاحتفال بذكرى ميلاد البابا شنودة

تستعد الكنائس القبطية هذه الأيام لإحياء هذا الذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، الذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها لمدة 40 عامًا، خلفًا لمثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" وأعاد إليها الحياة الروحية من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر وحرص على توحيد المسيحية كما أظهر موقفًا وطنيًا كبيرًا حين وقف أمام العالم يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه".

البابا شنودة..بابا الكنيسة المصرية ومعلم الأجيال

ولد البابا شنودة باسم "نظير جيد" في 3أغسطس من عام 1923 بقرية سلام بمحافظة أسيوط، وعاش في في ظروف قاسية بعدما رحلت أمه فور ميلاده متأثرة بحمى النفاس، وكانت سيدات القرية يتناوبن لرعايته وهو فى المهد، ويذكر مثلث الرحمات البابا شنودة عن هذه المرحلة في حديثه الأخيرة أنه رغم ما وصل إليه لا يزال "مديونًا لهن".