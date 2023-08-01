استقرار حالة طالبة الثانوية العامة بعد تناولها حبة الغلة بالقليوبية

أعلنت مستشفى جامعة بنها، استقرار حالة طالبة بالثانوية العامة تناولت مبيدًا حشريًا فى محاولة للتخلص من حياتها عقب إعلان النتيجة وحصولها على مجموع صغير.

وقالت المستشفى، إن الطالبة استقرت حالتها بعد تقديم لها كافة الاسعافات الاولية وزوال الخطر فيما صرحت جهات التحقيق بدفن جثة طالبة أخرى تناولت حبة غلال سامة بسبب حصولها على دور ثانِ فى الثانوية العامة.



وشهدت محافظة القليوبية واقعتين لطالبتين فى الثانوية العامة الأولى تخلصت من حياتهما بحبة الغلة القاتلة بإحدي قري طوخ بمحافظة القليوبية لحصولها على دور ثانى والثانية لطالبة فى كفر شكر تناولت مبيد حشري لحصولها على مجموع صغير وتم نقل الجثة والمصابة إلى المستشفيات المختصة وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وجارى سؤال الثانية وأسرتها.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغين الأول تخلص طالبة من حياتها بتناولها حبة غلال سامة والثانية تناولت مبيد حشرى بسبب نتائج الثانوية العامة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الواقعة الأولى فى إحدى قرى مركز شرطة طوخ حيث تبين أن الطالبة في مرحلة الثانوية العامة تناولت حبة الغلة وتم نقلها لمحاولة إسعافها إلى مستشفى بنها الجامعي ولكنها توفيت.



أوضحت التحريات أن الطالبة تدعى "ح ا ك " طالبة بالثانوية العامة وبعد ظهور النتيجة رسبت في إحدى المواد الدراسية وتحرر محضر بالواقعة.



وفى كفر شكر تناولت طالبة ثانوية عامة مبيد حشري بعد ظهور النتيجة لحصولها على مجموع 61 % وتم نقلها لمستشفى بنها الجامعي، واستقرت حالتها بعد تقديم الإسعافات اللازمة لها بقسم السموم وتوصلت التحقيقات ان الطالبة تدعى "م ف" وتناولت مبيد حشري عقب ظهور النتيجة تحرر محضر بالواقعة.