بدء فعاليات مؤتمر الاحتفال بمئوية ميلاد "معلم الأجيال".. تفاصيل

بدأت منذ قليل، أولى فعاليات المؤتمر العلمي والبحثي المقام بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية بمناسبة فترة احتفالات مئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث.

ترأس الاحتفال نيافة الانبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، بجانب رموز وأحبال الكنيسة الأرثوذكسية في أولى الفعاليات التي مرر استمرارها حتى مساء الخميس المقبل ذكرى ميلاد الأب لصالح الذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها لمدة 40 عامًا.

ولد البابا شنودة باسم "نظير جيد" في 3 أغسطس من عام 1923 بقرية سلام بمحافظة أسيوط، وعاش في في ظروف قاسية بعدما رحلت أمه فور ميلاده متأثرة بحمى النفاس، وكانت سيدات القرية يتناوبن لرعايته وهو فى المهد، ويذكر مثلث الرحمات البابا شنودة عن هذه المرحلة في حديثه الأخيرة أنه رغم ما وصل إليه لا يزال "مديونًا لهن".

تولى البابا شنودة الكنيسة القبطية خلفًا لمثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" وأعاد إليها الحياة الروحية من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر وحرص على توحيد المسيحية، كما أظهر موقفًا وطنيًا كبيرًا حين وقف أمام العالم يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنًا نعيش فيه".