لجنة من «الأعلى للجامعات» تتفقد كلية التمريض جامعة كفر الشيخ

استقبل رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الدكتور إقبال فتح الله أستاذ بكلية التمريض، والدكتورة عفاف بصل أستاذ بكلية التمريض، وأعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة قطاع التمريض التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك ضمن مراجعة لجنة قطاع التمريض للكليات التي مر عليها 10 سنوات.

جاء ذلك بحضور الدكتور مها أبوجازية عميد كلية التمريض، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأشادت اللجنة، بدور الجامعة المتميز في خدمة الطلاب والنهوض بالقطاع الصحي، وحسن سير العملية التعليمية في كلية التمريض وتقدم الكلية للاعتماد الأكاديمي.