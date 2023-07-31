بهاء الدين محمد: سعيد حامد وغادة عادل أهم عوامل نجاح محمد هنيدي فى "مرعي البريمو"

أكد الفنان بهاء الدين محمد أنه سعيد بعودة النجم محمد هنيدي للتعاون مع المخرج سعيد حامد فى فيلم "مرعي البريمو" الذي من المقرر طرحه فى السينمات يوم 2 أغسطس المقبل.

وأضاف الفنان بهاء الدين محمد أن الفيلم من المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا خاصة أنه يشهد عودة تعاون محمد هنيدي مع غادة عادل ويشهد العمل التعاون الثالث الذى يجمع النجمين، إذ بدأ التعاون بينهما من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، ثم فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000.

وتابع أن محمد هنيدي حقق نجاحًا كبيرًا مع المخرج سعيد حامد منها "طباخ الريس، وفيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية ومسرحية الابندا وفوازير أبيض وأسود تانى وفيلم همام في أمستردام وفيلم جاءنا البيان التالى وفيلم صاحب صاحبه وفيلم يا أنا يا خالتى".

واختتم الفنان بهاء الدين محمد أن تاريخ سعيد حامد مع محمد هنيدي فى السينما حافل بالنجاح ويتوقع أن يحقق "مرعي البريمو" إيرادات كبيرة.

ويجسد محمد هنيدي فى الفيلم شخصية مرعى البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ، وتعد الأدوار الصعيدية من الأدوار المحببة لهنيدى فى السينما اذ قدمها فى أكثر من فيلم وحقق بها نجاحات كبيرة.

يذكر أن فيلم البريمو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح