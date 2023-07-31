الخارجية الإيرانية تدعو حركة طالبان للوفاء بواجباتها

تطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، "ناصر كنعاني"، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عن موضوع حق إیران من میاه نهر هیرمند، قائلاً إنه يجب على طالبان الوفاء بواجباتها، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الاثنين.

وأفاد كنعاني بأن إيران تتابع وتواصل السعي لتحقيق ذلك، مؤكدا أنه أحد الأولويات الرئيسية لوزارة الطاقة ووزارة الخارجية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

المحادثات الإيرانية الأفغانية

وأضاف أن هذا الموضوع هو أحد أجندة المحادثات الإيرانية الأفغانية المستمرة، وأوضح أن هناك اتفاقيات من حيث المبدأ بهذا الخصوص.

وأعرب المتحدث عن أمله في أن تتصرف السلطات الأفغانية بمسؤولية في هذا الصدد نظرا لأنها قد صرحت مرارا بقبلوها بمطالبة إيران لحقها على أساس الاتفاق بين الجانبين، لذا يجب عليها الوفاء بواجباتها.

من ناحية أخرى، قال رئيس البرنامج النووي المدني الإيراني، محمد إسلامي، يوم الأربعاء، إن طهران زودت الأمم المتحدة بمعلومات مفصلة حول موقعين يقول المفتشون إنهما يحملان آثار يورانيوم مصنع.

وأضاف إسلامي عقب اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، أن طهران زودت الأمم المتحدة بتفاصيل جديدة حول موقعين قرب طهران، يقول المفتشون إنهما يحملان آثار يورانيوم مصنع، وذلك في إطار التحقيقات الموسعة حول برنامج إيران المتقدم.

ولم يذكر إسلامي هذين الموقعين، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حددتهما باسم توركوز آباد وفارامين.

وفي ذات السياق، أشار إلى أنه تم تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأجوبة وافية ومفصله حول استفساراتها بشأن برنامج إيران النووي.

وتابع: "في حال رفضت هذه الإجابات، وكان هناك أي لبس أو شك، فكما قلنا دائما سنقوم بتوضيح ومراجعة الوثائق، نحن في تلك المرحلة الآن، وقد قدمنا للوكالة الدولية للطاقة الذرية المزيد من الأدلة والوثائق وسنقدم المزيد إذا لزم الأمر، حتى تتمكن من تجاوز هذه القضية".