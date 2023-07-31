مهرجان الموسيقى العربية|جلسات تحضيرية للدورة الـ 32 (صور)

بحضور د. خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمايسترو هاني فرحات مدير مهرجان الموسيقى العربية، أقيم منذ قليل جلسة تحضيرية لفعاليات المهرجان في دورته الـ 32.

حاضرو الجلسات التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية 2023:

بجانب حضور د.رشا طموم رئيس اللجنه العلمية لمهرجان الموسيقي العربية، والسيدة أماني السعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقي الشرقية، والمايسترو الدكتور محمد الموجى مدير الموسيقي الشرقية والمايسترو تامر غنيم المشرف الفنى علي مهرجان الموسيقى العربية.

جاء الاجتماع التحضيري باستعدادات على قدم وساق للدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي سيشهد عددًا كبيرًا من نجوم الغناء، وتحضيرات تكنولوجية متطورة على مستوى مسارح فروع الأوبرا كافة.

المحاور البحثية للدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية 2023:

أعلنت دار الأوبرا المصرية في وقتٍ سابق، لمحاور البحثية للمؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 32، والمقام فى الفترة من 20 أكتوبر إلي 1 نوفمبر المقبل ويديره المايسترو هاني فرحات.

أعدت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة رشا طموم 4 محاور تأتى تحت عنوان "الموسيقى العربية تنوع وثراء" وتهدف إلى التباحث حول التنوع والثراء الذي يميز الموسيقى العربية وتبرز قدرة هذا اللون الإبداعى على استيعاب العناصر والتقنيات الفنية الجديدة والوافدة وتناولها والاستفادة منها مع الحفاظ على طابعه وخصوصيته وجاءت على النحو الآتي:

المحور الأول: الموسيقى العربية التقليدية وتنوع روافدها الثقافية ويتناول العوامل المختلفة التي أدت إلى تنوع وثراء الموسيقى العربية التقليدية دون إغفال الإشارة إلى منتجات موسيقية مغايرة في بعض الأقطار العربية، الى جانب العناصر الفنية المشتركة التي أبرزت التفاعل بين الثقافات المختلفة وانعكست على تراث الموسيقي العربية التقليدية من حيث البناء اللحني (القوالب الغنائية والآلية) والتناول المقامي والإيقاعي والتقاليد الأدائية (غنائية وعزفية).

المحور الثاني : الأغنية العربية المعاصرة .. مصادر موسيقية متنوعة ويتناول الأغنية العربية المعاصرة بين الموروث الموسيقي العربي (الشعبي والتقليدي) والتنوع الثقافي لعالم يستخدم التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة في الانفتاح على ثقافات متنوعة وأثره على شكل وطريقة إنتاج الأغنية العربية المعاصرة وعلى استخدام عناصر موسيقية تنتمي لثقافات خارج البلاد العربية في تشكيل المنتج الغنائي المعاصر.

المحور الثالث: الموسيقى الشعبية في العالم العربي .. تنوع ثقاي ثري ويناقش محتوى

الثقافة الشعبية العربية عمومًا وموسيقاها الشعبية بشكل خاص والتى تعبر عن هوية هذه الثقافات وما تكتنزه من عناصر تتسم بالأصالة والحيوية، إذْ تصاحب كل الممارسات الحياتية للشعوب العربية والتقاليد الأدائية الراسخة للموسيقى الشعبية التى مثلت معينا لا ينضب ورافدًا مؤثرًا في الإبداع الموسيقى التقليدي والدارج على السواء، ويستعرض هذا المحور:

- أثر التنوع الثقافي على العناصر الموسيقية الفنية والتقاليد الأدائية للموسيقى الشعبية في البلاد العربية وما ترتبط به من مناسبات حياتية مختلفة وتعريف الخصائص المميزة لها.

- أثر الموسيقى الشعبية في إنتاج أعمال حديثة تستلهم طابعها أو آلاتها أو أساليب أدائها.

المحور الرابع : الإبداع الموسيقى الفنى المعاصر واستلهام الموسيقى العربية في العالم العربي وخارجه ويتناول استخدام عناصر وتقاليد الموسيقى العربية الموروثة وفق تقنيات التأليف الموسيقي الغربي عند المؤلفين القوميين في الوطن العربي، إضافة إلى التجارب الموسيقية داخل الوطن العربي وخارجه التي تعكس تفاعل عناصر الموسيقى العربية مع مثيلاتها في الثقافات الأخرى وتطرح فكرًا موسيقيًّا جديدًا بأدوات معاصرة.

كما أعلنت دار الأوبرا أن اللجنة العلمية للمؤتمر تتلقى الأوراق البحثية التي تعالج إشكالية ومحاور المؤتمر وفق ضوابط محددة هي:

أن يكون البحث جديدا ومرتبطا بمحاور المؤتمر، ولم يسبق تقديمه في أي منتدى أو مؤتمر أو نشره في دورية علمية أو على مواقع الإنترنت، ان لا يزيد البحث عن 15 صفحة مقاس A4 مكتوبة على برنامج Microsoft office Word ونوع الخط Simplified Arabic مقاس 14، ضرورة أن يتضمن البحث المراجع والتدوين الموسيقى للنماذج التي استعان بها الباحث ويراعى فيه التدقيق اللغوي أن يختتم البحث بملخص باللغتين العربية والإنجليزية يوضح موضوعه فيما لا يزيد عن صفحة واحدة (بنفس مواصفات البحث) ويرفق يه نموذج ملخص للسيرة الذاتية للباحث فيما لا يزيد عن 5 أسطر ويتضمن الاسم الرباعي - الجنسية - اللقب العلمي - الوظيفة الحالية - أبرز الإنجازات الأكاديمية أو الفنية - رقم الهاتف مصحوبًا بكود البلد - الفاكس - البريد الإلكتروني المستخدم، ضرورة أن يتضمن العرض التقديمي للبحث الأمثلة الموسيقية والنماذج السمعية أو المرئية المرتبطة بالموضوع في مدة لا تزيد عن 10 دقائق للعرض، ويرسل البحث على البريد الإلكتروني للمهرجان في موعد غايته الأول من سبتمبر 2023 حتى يمكن عرضه على اللجنة العلمية للمؤتمر.

ستقوم دار الأوبرا المصرية بإرسال دعوة رسمية للباحثين الذين تمت الموافقة على مشاركة أبحاثهم بالمؤتمر على أن يكون الاشتراك في المؤتمر حضوريًّا أو افتراضيًّا عبر شبكة الإنترنت.