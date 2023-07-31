إجمالي مشاهدات أغنية راشد الماجد "تمُر جروحي" في أسبوع

حققت الأغنية الجديدة “تمر جروحي” للفنان راشد الماجد، أكثر من 800 ألف مشاهدة، وذلك خلال اسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية راشد الماجد تمُر جروحي

الأغنية من كلمات محمد عبد الرحمن، ألحان وليد السشامي، وتقول كلماتها" تنوم الصبح وتنسى ليلة البارح تلوم الجرح وتنسى منهو الجارح تعرف الخطأ منك ولا تسامح تمر جرحي .. ولا كِنه أبد يعنيك وكم جرحٍ على جرحٍ من أسبابك ولا خليت همٍ ياقف ببابك ولا دمعة حبيبي تجرح أهدابك تمر جرحي .. ولا كِنه أبد يعنيك ياليت الصبح يحكي لك خفايا الليل ويبين لك من اللي ذاق همّ و ويل عشان تدري من اللي بس يحبّك حيل تمر جرحي .. ولا كِنه أبد يعنيك ".

أ حدث أغاني راشد الماجد

كانت أحدث أغاني راشد الماجد من خلال “هذا الكلام”، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها "شوف لي روسٍ .. تبي تلّة رقاب ! والروس لامن أينعت قطفتها يحين وهذا الكلام يخطّ ويجمد على أشناب إن مانتفها الوقت ننتفهم الحين ياعداي أنا حرٍ على راس مرقاب لا حام شاف عداه دونه صغيرين علمني وقتي عالحبر أنزل عقاب وأحشم لحى رجالٍ عزاز و وفيين شبه الرجال اللّي من ظلالي تهاب لا مر زولي قل لهم بين قوسين راس النعامة لو تذرّيه في تراب يفضحها باقي جسمها ولازم تبين ولا الوفي أفتح له ضلوعي كتاب هذاك شرعي وهذي عندي القوانين به ناس غايتها اتفاخر بالألقاب ! وبه ناس تفخر فيهم الألقاب وتزين.