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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

جنازة عبدالله حسن يوسف| عفاف شعيب ومحمد فؤاد وميرفت أمين أول الحضور

جنازة عبد الله حسن
جنازة عبد الله حسن يوسف

بدأت الاستعدادات الأولية لجنازة عبدالله حسن يوسف، الذي رحل فجر أمس الأحد غرقًا أثناء قضاء عطلته في الساحل الشمالي، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

 كان أول الحاضرين الفنانة ميرفت أمين والفنانة عفاف شعيب، بجانب الفنان محمد فؤاد، ووصل والديه الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي في حالة صدمة تامة.

 

كان عبدالله حسن يوسف أصغر أشقائه من مواليد 1988 ولديه 3 أشقاء ناريمان ومحمود وعمر، درس الطيران في أوكرانيا، بجانب دراسته للإعلام في جامعة بيروت بلبنان.

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