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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موسم الجيمرز 2023| الشاب خالد وأحمد سعد على مسرح واحد

الشاب خالد
الشاب خالد

يغني الفنان الجزائري الشهير الشاب خالد والفنان أحمد سعد، في فعاليات موسم الجيمرز 2023، المقامة في السعودية، بحضور أبرز نجوم الموسيقى والغناء في العالم.

تفاصيل حفل الشاب خالد وأحمد سعد في موسم الجيمرز2023

ومن المقرر أن يقام حفل الشاب خالد والفنان أحمد سعد، في الـ 4 من أغسطس مع الموسيقي snake وعمر باسعد، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

 

 

فعاليات موسم الجيمرز

يقدم موسم الجيمرز، تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، بجانب العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم.

 

وتشهد السعودية حفلات فعاليات جولة المملكة فعاليات جولة المملكة 2023 التي تتضمن مجموعة من الحفلات الطربية التي يحييها فنان العرب محمد عبده، إضافةً إلى عدد من الليالي الغنائية التي يشارك بها كل من رابح صقر، وأصالة، وخالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، وعايض، وأصيل أبوبكر، وزينة عماد، وعدد من الفنانين المميزين من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي.

مسرحيات جولة المملكة 2023

وتضم الجولة عددًا من المسرحيات المميزة باستعراض مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات؛ لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة ومنح الجمهور تجربة مميزة بفوريتها التي تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة، ويعيشون أجواء استثنائية في مسارح المملكة التي تستضيف مجموعة أعمال مسرحية، من أبرزها مسرحية "الطيارة"، و"ذات اللايكات"، ومسرحية "مسفر الرئيس التنفيذي"، إضافة إلى أن "شقة لندن"، و"حتى لا يطير الدكان"، و"غرفة 13"، و"الحرب العالمية السادسة"، و"هادي فالنتاين"، و"ميمو"، و"قابل للنشر"، و"المحترمين"، و"تو ذا موون".

وتتميز فعاليات جولة المملكة بارتباطها برغبات المجتمع التي تلبيها الهيئة العامة للترفيه من خلال مشاريعها في مجالات الألعاب والتسوق والمطاعم والمقاهي وعدد من الأنشطة الترفيهية، عبر مشاريع تسهم في استدامتها وتعزز خياراتها المحلية بطابع عالمي فريد.

 

 

 

 

 

 

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