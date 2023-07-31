نانسي عجرم تتعاون مع تامر حسين بـ"تيجي ننبسط"

كشف الشاعر تامر حسين تعاونه مع الفنانة اللبنانية المتألقة نانسي عجرم في أغنية جديدة من كلماته، بعنوان تيجي ننبسط ، ويضع حسين اللمسات النهائية لتسجيل الأغنية وطرحها قريبًا.

إذ نشر حسين عبر حسابه على موقع التوينات توتير صورة له بصحبة الفنانة نانسي عجرم وعلق عليها قائلا:" مع الجميلة نانسي من كواليس تيجي ننبسط 2023".

وشاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفل غنائي كبيرضمن حفلات مهرجان العلمين في دورته الأولى، ورفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها"يا طبطب يا دلع وحبك سفاح وما تيجي هنا وأنا أحبك وسلامات سلامات وصحصح وأنت إيه والدنيا حلوة وآه ونص وإحساس جديد ومعجبة مغرمة وخطير خطير، واختتمت حفلها بأغنية أنا مصري".

وبدأت نانسي عجرم حفلها الغنائي بمهرجان العلمين بأغنية "بتفكر في إيه"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقالت: مبسوطة بوجودي معاكم اشتقت لكم كتير وبحبكم كتير.

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية وعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم: الفنان تامر حسني، ونانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستويين المحلي والأجنبي، وسيقام سباق "تراياثلون"، وهو سباق مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.