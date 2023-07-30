ضبط 15 كيلو أغذية غير صالحة فى حملة بالترامسة فى قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الأحد، برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، وأحمد حمدي عضو المتابعة بالوحدة، ومحمود عبدالغفار عضو الإدارة الهندسية بالوحدة، حملة مكبرة لمتابعة الأسواق والمحال التجارية بالمدينة وقرية الترامسة، وذلك لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات.

رافق الحملة مسئولين من جهاز حماية المستهلك - الصحة - تموين بندر - تموين مركز - الطب البيطري.

حيث تفقدت اللجنة، عددًا من المجمعات الاستهلاكية، ومحلات بيع الجملة، وشدد على أصحاب المجمعات والبائعين، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح، وألا تتجاوز أسعار السلع، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٦ محاضر عدم حمل شهادة صحية - نظافة - عدم إعلان أسعار - عدم وجود فواتير، كما تم إعدام ١٥ كيلو أغذية متغيرة الخواص وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.