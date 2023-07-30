الرياضة تنهي إجراءات سفر أفضل لاعب بدوري مراكز الشباب لاستكمال فترة المعايشة بفرنسا

أنهت وزارة الشباب والرياضة، الإجراءات الخاصة كافة بسفر اللاعب محمد عاطف أفضل لاعب بدوري مراكز الشباب توتال إنرجيز لكرة القدم النسخة التاسعة، ولاعب مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد، إلى نادي باستياس بفرنسا؛ لاستكمال فترة معايشة والاختبارات النهائية، وتمهيدًا لإجراء الفحوصات والاختبارات النهائية وإتمام التعاقد، وذلك في الفترة من 1-15 أغسطس المقبل.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية، من مختلف المشروعات التي تنفذها الوزارة، وخصوصًا دوري مراكز الشباب الذي يفرز الكثير من المواهب كل عام، فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في إعطاء الفرص لأبناء مراكز الشباب واكتشاف مواهبهم.

لفت الدكتور أشرف صبحي، إلي حرص الوزارة على توفير الإمكانات الخاصة كافة بتنفيذ دورى مراكز الشباب، في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب.

تتحمل شركة توتال إنرجيز الراعية لدوري مراكز الشباب للعام الثاني على التوالي، للتكاليف المالية كافة المترتبة علي سفر اللاعب من رسوم المسحات والتأشيرات وتذاكر الطيران والإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

يُعد اللاعب محمد عاطف أفضل لاعب بدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة، والذي نظمته الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، برعاية توتال إنريجز، ويبلغ من العمر 21 عامًا، ويرتدي رقم 10، ويلعب كجناح أيسر.