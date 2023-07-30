يقلل أعراض الاكتئاب.. فوائد الزعفران أغلى أنواع التوابل بالعالم

الزعفران هو أغلى أنواع التوابل في العالم، ويمكن أن تبلغ تكلفة رطل واحد (450 جرامًا) ما بين 500 دولار و 5000 دولار.

وسبب ارتفاع سعره هو طريقة الحصاد كثيفة العمالة ، مما يجعل إنتاجه مكلفًان حيث يتم حصاد الزعفران يدويًا من زهرة Crocus sativus، المعروفة باسم الزعفران، وينطبق مصطلح "الزعفران" على الهياكل الشبيهة بخيوط الزهرة.

ولدي الزعفران فوائد رائعة في تعزيز صحتك، وإليك الفوائد الصحية العديدة لأغلى أنواع التوابل في العالم.

فوائد الزعفران على الصحة

1- يعزز المزاج ويقلل من أعراض الاكتئاب

يحتوي الزعفران على مركبات يمكن أن تساعد في تنظيم الناقلات العصبية مثل السيروتونين ، المسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية، يمكن أن يساعد تناول الزعفران في تحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب.

2- يحسن الذاكرة والوظيفة المعرفية

تم ربط الزعفران بتقوية الذاكرة وتحسين الوظيفة الإدراكية، قد يساعد في حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي ، مما يقلل من خطر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

3- يدعم صحة العين

يحتوي الزعفران على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية شبكية العين وتحسين صحة العين بشكل عام، قد يؤدي أيضًا إلى إبطاء تطور اضطرابات العين مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

4- يعزز صحة القلب

أظهر تناول الزعفران أنه يحسن العديد من مؤشرات صحة القلب ، بما في ذلك خفض مستويات الكوليسترول ، وخفض ضغط الدم، ومنع تكوين جلطات الدم، هذه الفوائد يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5- يعزز وظيفة المناعة

يحتوي الزعفران على العديد من المركبات التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة ، مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة وهذه تساعد في الحماية من الأمراض الشائعة وتقوية آليات الدفاع الطبيعية في الجسم.