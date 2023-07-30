فعاليات وأخبار الكنيسة القبطية فى أسبوع

البابا تواضروس يشهد فعاليات مؤتمر كهنة كنائس الخليج

شهد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، نشاطًا رعويًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضى، والتقى بعدد من الآباء كهنة وخدام وخادمات كنائس دول الخليج «الإمارات- عُمان- البحرين- قطر».

استهل اللقاء بإقامة صلاة افتتاحية أقيمت فى مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أعقبها كلمة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس، شكر فيها البابا على دوره ورعايته للأقباط ومتابعة أحوال خدمتهم لأبناء الكنيسة القبطية المقيمين هناك.

وألقى قداسة البابا كلمته بعد تقديم الترحبات بالآباء الكهنة والخدام، وأعرب فيها عن سعادته باهتمام كهنة الخليج وأسرهم بإقامة مؤتمرهم السنوى بشكل منتظم فى مصر، الأمر الذى يدعم بقوة ارتباطهم بالكنيسة الأم.

جاء هذا اللقاء بعد ساعات من ختام المؤتمر السادس لكهنة كنائس دول الخليج الذى بدأ يوم الثلاثاء الماضى، فى مركز لوجوس بالمقر البابوى فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، شمل المؤتمر موضوعات رعوية وروحية ونفسية، وحضر المشاركون فى المؤتمر اجتماع قداسة البابا الأسبوعى.

الكنيسة الأسقفية تصلى من أجل مصر

نظمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الجمعة الماضية، اجتماعاً للصلاة والصوم والعبادة من أجل مصر، تحت شعار «مبارك شعبى مصر» وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وجاءت الفعاليات برعاية الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وخلال اللقاء تحدث رئيس الأساقفة عن الخدمة والصلاة قائلًا: «نجتمع فى هذا الصلاة من كنائس مختلفة للصلاة معًا لأجل مصر، حيث يدعونا الله أن نتضع وننكسر أمامه ونقبل إرشاده لحياتنا وبلادنا».

واستكمل رئيس الأساقفة: الاتضاع لله يعطينا قلباً رحيماً، إذ يجب علينا أن نطلب برغبة وإلحاح لنرى مجد الله فى أرض مصر، مختتمًا: أدعوكم أن «تطلبوا الرب ما دام يوجد» كما يقول الكتاب المقدس، ليرينا الرب رحمته وخلاصه.