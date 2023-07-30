نقل الفنان عمرو محمد علي للمستشفى بعد تدهور صحته

نقل الفنان عمرو محمد علي إلى المستشفى، وذلك بعدما تدهورت الحالة الصحية له نتيجة مضاعفات مرض التصلب المتعدد، وتم نقله لمستشفى الشيخ زايد لتلقى العلاج.

وقال هانى محمد علي شقيق الفنان عمرو إن حالته الصحية تنتقل من سيء لأسوأ حيث تزايدت عليه آلام المرض، وصعوبات الحركة وظهرت عليه العديد من الأعراض ومنها تورم الأطراف، وأصبح غير قادر على الحركة وهو مااستدعى نقله للمستسفى لتلقى العلاج.

أكد الفنان عمرو محمد علي أنه أصيب بمرض التصلب المتعدد "ms"، مؤكدًا أنه كان فى منزله ثم استيقظ وجد نفسه غير متزن والأمر أثر عليه فى تناول الطعام وحياته بالكامل.

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وأضاف خلال لقائه ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي: التصلب المتعدد وهو مرض صعب وليس له علاج وأتلقى علاجا يكون قادر علي تثبيت الحالة، وأن أقصى ما يمكن فعله بعد رحمة ربنا هو علاج يثبت الحالة علي ما هي عليه الآن.

وتابع أنه اختفى منذ العام 2006 بعد اكتشاف إصابته بمرض نادر، وقام الأطباء بتشخيصه على أنه مرض تصلب الأعصاب المتعدد، وهو أحد أمراض المناعة، ويصيب بالعجز وعدم الحركة وفقد القدرة وعدم الاتزان، مضيفا أنه اختفى وتوقف عن العمل بسبب عدم قدرته على التحكم في نفسه وعضلات جسده وسقوطه الدائم على الأرض.

وكان أكد عمرو محمد علي أنه ظل يعالج طوال تلك الفترة حتى أنفق كل ما يملكه وباع سيارته وشقته للإنفاق على علاجه المكلف جدا، مضيفا أن أسرته هي من تتولى الإنفاق عليه حاليا، خاصة أن مبلغ المعاش الشهري الذي يتقاضاه من نقابة الممثلين ويعادل 40 دولارا لايكفي شيئا.

وكشف الفنان الشاب أن النقابة أرسلت له قبل أيام وفدا لمتابعة حالته ومحاولة رفع روحه المعنوية، مؤكدا أنه متقبل لقضاء الله وراض عما أصابه وموجها الشكر لوالدته التي تقف بجانبه.

معاناة الفنان عمرو محمد علي

وقال الفنان الشاب إنه لا يستطيع تناول الطعام بيده بسبب مرضه ولا يمكنه الإمساك بالملعقة، ولذلك تتولى والدته إطعامه ومساعدته على تناوله دواءه، طالبا متابعيه وعشاقه بالدعاء لله للتغلب على مرضه ومواجهة محنته. وبدأ عمرو محمد علي مشواره الفني طفلًا صغيرًا في منتصف الثمانينات، وشارك في أكثر من 70 عملًا فنيًا ما بين السينما والتلفزيون.

يعرفه الجمهور بشخصية "شقشق" التي أداها ضمن أحداث مسلسل "أرابيسك" مع الفنان صلاح السعدني عام 1994، وكان آخر ظهور له في مسلسل حدائق الشيطان عام 2006.

شارك في أفلام "سارق الفرح"، و"مستر كاراتيه"، و"العذراء والعقرب"، ومسلسلات "حكايات مجنونة"، و"حواء والتفاحة"، و"ريا وسكينة".