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الأحد 30 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

نجم هولندا السابق خلف القضبان لـ7 سنوات.. "بيتاجر في الصنف"

دافيد منديز دا سيلفا،
دافيد منديز دا سيلفا، لاعب منتخب هولندا السابق

قضت محكمة هولندية بالسجن لمدة 7 سنوات على دافيد منديز دا سيلفا، لاعب منتخب هولندا السابق، بتهمة تهريب الكوكايين. 

وأثبتت المحكمة تورّط دي سيلفا في استيراد دفعتين من المخدرات بلغ إجمالي وزنهما 74 و105 كيلوغرامات.

وتمت تبرئة منديز دا سيلفا من تهمة تهريب دفعة ثالثة من الكوكايين والتي وزنت أكثر من 1300 كيلوغرام.

 لكن القاضي أصدر قرارًا بتنفيذ إجراءات تحضيرية جنائية في هذه القضية، وكذلك بتهمة بيع المخدرات.

ومن المعروف أن دافيد منديز دا سيلفا، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، كان لاعبًا كرة قدم مشهورًا ولعب لمنتخب هولندا. 

وأقر محاميه بأنه كان متورطًا في تهريب المخدرات، لكنه أكد أنه لم يكن مشاركًا بالقدر الذي زعمته الادعاءات.

وتحاول المحكمة مصادرة الأموال التي جناها منديز دا سيلفا من هذا النشاط غير القانوني. 

ويُعد تهريب المخدرات والاتجار بها جريمة خطيرة تعاقب عليها العديد من الدول بأقسى العقوبات.

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