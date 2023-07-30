"يا ليالي" تشعل فتيل أزمة بين جمهور روبي وسميرة سعيد| ورد الفعل مفاجأة

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين جمهور سميرة سعيد وروبي، بسبب أغنية "يا ليالي"، بعد قيام عدد من رواد السوشيال ميديا بتشبيه كلمات الأغنية واللحن بأغنية قديمة للفنانة سميرة سعيد بعنوان يا ليالي أيضًا.

تسببت أغنية روبي وأحمد سعد، في خلاف بين جمهورها وجمهور سميرة سعيد، واتهم النجمان بسرقة أغنية سميرة سعيد والتى تم طرحها عام 1988 فيما قام جمهور روبي وأحمد سعد بالدفاع عنهما مؤكدين أنه لا يوجد تشابه بين الأغنيتين سوى فى الاسم فقط يا ليالي.

ولم ترد روبي وسميرة سعيد علي الأزمة التي أطلقها جمهورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أغنية ياليالي.

حفل الفنانة روبي بجدة

أشعلت الفنانة روبي موسم جدة مساء الجمعة 28 يوليو، وقدمت باقة من ألمع أغانيها حيث بدأت فقرتها بالاغنية الاشهر في تاريخها الفني "ليه بداري كده"، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير مرددين أغانيها، كما رحبت من بجمهور جدة معبرة عن عن سعادتها بوجودها الاول في مسرح بنش مارك جدة، وقالت " يا جمالكم يا جمهور جدة العظيم شرف ليا اني بغنيلكم".

روبي

وحضر الحفل حوالى 6000 شخص وغنت "حته تانيه ،إنتَ عارف ليه، قلبي بلاستيك ، ياليالي ، عسل ياناس ، نمت ننه، استنى استنى"، وشكل الحفل الغنائي تجربة لاتُنسى لعشاق الفنانة روبي، وقبل مغادرتها المسرح قدمت روبي شكر خاص للهيئة العامة للترفيه والشركة المنظمة بنش مارك على الاستقبال والتنظيم الرائع.

فستان روبي في حفلها الأول بجدة

ارتدت الفنانة والممثلة روبي فستان أزرق اللون لامع من خامة السكوين، بكتف واحد One Shoulder، وطويل من جهة وقصير للفخذ من الجهة الأخرى، من تصميم دار أزياء ALEXANDRE VAUTHIER، يصل سعره إلى 1485 يورو، أي ما يعادل 50 ألف و523 جنيه مصري، والأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يفتحون أبواب النيران عليها بسبب إطلالتها.

روبي

تعرّضت الفنانة روبي لهجوم واسع من متابعيها بسبب إطلالتها التي اعتبرها البعض غير صالحة للوقوف على المسرح خاصة في جدة حيث جاءت التعليقات كالأتي :" روبي المغنية المصرية في جدة، ما أحد علمها تلبس قبل ما تطلع المسرح شئ مقزز صدقُا تلوث بصري يصل حد جرح المشاعر"، "مين كان يصدق إن روبي هتغني يوم في السعودية وبفستان زي دا"، "روبي قالبة على رانيا يوسف".