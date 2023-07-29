تردد القناة الناقلة لمباريات البطولة العربية

انطلقت البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية العربية"، أول أمس الخميس، 27 يوليو الجاري في المملكة العربية السعودية.

بدأت بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال العربية، أول أمس الخميس، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، من 27 يوليو حتى يوم 12 أغسطس القادم في المملكة العربية السعودية.



تردد قناة SSC الناقلة للبطولة العربية :



تنقل قناة SSC HD مباريات البطولة العربية

القمر الصناعي: نايل سات -التردد: 12523 - معدل الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجوائز المالية لبطولة العربية:

الفائز بالبطولة – 6 مليون دولار

الوصيف – 2.5 مليون دولار

نصف النهائي – 200 ألف دولار

ربع النهائي – 150 ألف دولار

الأندية المشاركة في دور المجموعات – 100 ألف دولار

