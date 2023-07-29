سوزان نجم الدين في عرض "تشارلي شابلن".. وتستعد لـ"الحشاشين" رمضان 2024

حضرت الفنانة سوزان نجم الدين في زيارتها السريعة إلى مصر عرض مسرحية "تشارلي شابلن" وذلك بدعوة من صناع العرض المسرحي، وأعجبها أداء كافة نجوم العمل وسعدت بتواجدها فيها.

وتضم المسرحية مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم: محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا آخر من الممثلين الشباب والراقصين، أما التلحين لـ إيهاب عبد الواحد والتوزيع لنادر حمدي والديكور لحازم شبل والملابس لريم العدل والاستعراضات لعمرو باتريك.

مسرحية "تشارلي شابلن"

فيما تستعد النجمة السورية إلى البدء في التحضيرات النهائية من اجل تصوير مسلسل المصري الجديد "الحشاشين"، والذي يٌعد الإنتاج الأضخم في رمضان المقبل، ويضم المسلسل مجموعة ضخمة من النجوم مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

مسرحية "تشارلي شابلن"

معلومات عن سوزان نجم الدين

هي ممثلة سورية، درست الهندسة المعمارية، خلال دراستها للهندسة دخلت مجال الفن، و كان ذلك في بداية التسعينيات، أول عمل لها هو مسلسل (الدخيلة) في عام 1992، لتتوالى أعمالها بعد ذلك داخل سوريا و خارجها، و من أبرز أعمالها (نهاية رجل شجاع، أخوة الترب).