فايا يونان تلتقي جمهورها بمهرجان المنستير الدولي

تستعد الفنانة السورية فايا يونان، لاحياء حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان المنستير الدولى في دورته الـ 50، والمقام بدولة تونس، مساء اليوم، السبت.

ومن المقرر أن تقدم فايا، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، منها "بيناتنا في بحر"، "فى الطريق إليك"، "يا ليته يعلم"، و"يا قاتلي"، و"غنى"، "كيفنا تنيتاتنا" و"صدى موالنا" وغيرها.

من هي فايا يونان؟

وحققت فايا يونان، انتعاشة فنية متميزة خلال الفترة الماضية، آخرها تتويجها بلقب أفضل مطربة سورية لعام 2018 ضمن جوائز داف باما الألمانية.

وإطلاقها كليب "بغداد"، مع دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أول مطربة عربية تنجح فى عملية "الكراود فاندينج" أو التمويل الجماهيرى، عبر أولى أغنياتها "أحب يديك"، وتمكنت من تحقيق أكثر من 25 ألف دولار لإنتاجها، وما يتخطى الثلاثة ملايين بالعملة السورية، وظهرت بالفعل الأغنية المصورة للنور، وتمكنت من تخطى حاجز الـ13 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغانى فايا استماعًا وشهرة.