أمريكا: روسيا تبحث يائسة عن دعم وأسلحة لمواصلة عدوانها على أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن روسيا تقوم بجولة على حلفائها للتزود بالأسلحة، مضيفًا أن الولايات المتحدة تشتبه بأن زيارة وزير الدفاع الروسي إلى كوريا الشمالية هدفها ضمان إمدادات أسلحة تحتاج إليها بلاده في الحرب في أوكرانيا.

وبعد زيارة نادرة قام بها سيرجي شويجو إلى بيونج يانج بمناسبة ذكرى مرور سبعين عاماً على الهدنة التي وضعت حداً للحرب الكورية، قال بلينكن إن روسيا تقوم بجولة على حلفائها للتزود بالأسلحة.

وصرح للصحافيين في أستراليا: "أستبعد أن يكون هناك في عطلة". وتابع: "نرى روسيا تبحث يائسة عن دعم وأسلحة أينما يمكنها العثور عليها، لمواصلة عدوانها على أوكرانيا".

وقال: "نلاحظ ذلك في كوريا الشمالية، كما نلاحظه مع إيران التي أمدّت روسيا بالكثير من المسيّرات التي تستخدمها لتدمير بنى تحتية مدنية وقتل مدنيين في أوكرانيا"، حسب تعبيره.

جولة بمعرض للأسلحة

وفي سياق متصل، التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يوم الأربعاء الماضي، وزير دفاع روسيا سيرجي شويجو في بيونج يانج واصطحبه في جولة بمعرض للأسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن شويجو سلم كيم جونج أون رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقدم كيم بدوره بالشكر لبوتين الذي أرسل وفدا عسكريا لبلاده برئاسة شويجو، لافتا إلى أن اللقاء يعمق العلاقات "الاستراتيجية والتقليدية" بين كوريا الشمالية وروسيا وفقاً لما يتطلبه القرن الجديد.

وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن كيم اصطحب سيرجي شويجو في جولة في معرض دفاعي أقيم للاحتفال بالذكرى السنوية للحرب.

واشتمل المعرض على أسلحة ومعدات عسكرية تم تطويرها حديثا، ومن بين الأسلحة المعروضة بعض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية المنصوبة على وحدات نقل وإطلاق متعددة المحاور.

وأظهرت صورة أخرى ما قال محللون إنه يبدو أنه طائرة مسيرة جديدة، ويقول البيت الأبيض إن كوريا الشمالية تدعم الكرملين في الحرب مع أوكرانيا وأنها أمدته بأسلحة من بينها صواريخ يمكن حملها على الأكتاف وغيرها من الصواريخ.

وتنفي كوريا الشمالية إبرام أي صفقات أسلحة مع روسيا.

ويعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي شويجو أوّل ضيف أجنبي يزور كيم منذ بداية جائحة كوفيد، وسينضم إلى مجموعة صينية في زيارة عامة هي الأولى من نوعها للبلاد منذ بداية جائحة كورونا، على رأس تلك المجموعة الصينية عضو الحزب الشيوعي الصيني لي هونغ زونغ.

يشار إلى أن روسيا، الحليفة التاريخية لبيونج يانج هي إحدى الدول القليلة جداً التي تقيم علاقات ودية مع الشمال.

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