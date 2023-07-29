موعد حفل فايا يونان في مهرجان المنستير الدولي بتونس

تستعد الفنانة السورية فايا يونان لإحياء حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان المنستير الدولى في دورته الـ 50، والمقام بدولة تونس، مساء اليوم السبت، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

وتغنى فايا يونان مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائى، منها "بيناتنا في بحر"، "فى الطريق إليك"، "يا ليته يعلم"، و"يا قاتلي"، و"غنى"، "كيفنا تنيتاتنا" و"صدى موالنا" وغيرها.

وكانت أحيت الفنانة فايا يونان حفلها الغنائي الجديد في السعودية، ضمن موسم الحفلات الشتوية المقامة في عدد كبير من مدن المملكة.

فايا يونان

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وأقيم الحفل في الـ 18 من نوفمبر القادم على مسرح المرايا بمنطقة العلا بالسعودية.

أغنية فايا يونان دمشق

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ فايا يونان من خلال "دمشق"، والتي سجلت أكثر من نصف مليون مشاهدة، وتقول كلماتها:"جارَ الزمانُ وليلُ الدهرِ أعمانا فأشعلي البدرَ في عليائِك الآنا ما زلتِ أجملَ من شِعري وأغنيتي ولم يزلْ بردى في القلبِ شريانا دمشقُ يا قبلةَ الدنيا ممجدةً يا أوّلَ الأرضِ إنساناً وأوطانا يا بنتَ سبعةِ آلافٍ وما هرمتْ سبحانَ من صانَ فيك الحسنَ سبحانا دمشقُ لم ننكسرْ والريحُ عاصفةٌ ما يكسِرُ القلبَ أنْ كنّا ضحايانا وإنْ تنزّلَ من جرحِ البيوتِ دمٌ فجرحُ صدركِ ما أدماكِ، أدمانا لياسمينِ دمشقٍ قاسيونُ جثا وقاسيونُ أمامَ النارِ ما لانا يا بنتَ سبعةِ آلافٍ وما هرمتْ كلُ السيوفِ على أبوابِك انكسرتْ وسيف عزك براقٌ كما كانا...

يذكر أن: توجت النجمة السورية فايا يونان، بلقب أفضل مطربة سورية وذلك عن عام 2018 ضمن جوائز داف باما الألمانية، وإطلاقها كليب "بغداد"، مع دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أول مطربة عربية تنجح في عملية "الكراود فاندينج" عبر أولى أغنياتها "أحب يديك"، وتمكنت من تحقيق أكثر من 25 ألف دولار لإنتاجها، وما يتخطى الثلاثة ملايين بالعملة السورية، وظهرت بالفعل الأغنية المصورة للنور، وتمكنت من تخطى حاجز الـ13 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغاني فايا استماعًا وشهرة.