السفارة المصرية برومانيا تحتفل بالعيد القومي لثورة 23 يوليو

أقام السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية في رومانيا ومولدفا وقرينته، حفل استقبال بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٧١ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، وذلك بارقي مكان برومانيا بفندق الماريوت بالعاصمة الرومانية بوخارست.

حضر الاحتفال السيد يوليان فوته Iulian Fota وكيل وزارة الخارجية الرومانية ، كما حضر الاحتفال لفيف من كبار رجال الدولة في رومانيا، والبرلمان ورؤساء الجامعات وعدد من رموز المجتمع الروماني في مجالات السياسة والثقافة والإعلام.



وحضر معظم السفراء العرب والأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسي برومانيا، منهم: “السفير طلال الهاجرى سفير دولة الكويت لدى رومانيا والسفيرة رجاء الجهيناوي بن علي سفيرة تونس برومانيا والسفير سفيان القضاة سفير المملكة الاردنية الهاشميه، السفيرة رنا المقدم سفيرة لبنان لدى رومانيا، والسفير عصام مصالحة سفير فلسطين لدى رومانيا، والسفير حسن أبو أيوب، سفير المملكة المغربية برومانيا، والسفير منعم مسعود سفير ليبيا برومانيا وسفراء الجزائر والعراق والسودان وعديد من السفراء العرب والاجانب وغيرهم، والمستشارة مروة شعير نائب السفير برومانيا والعقيد النشيط طيار ا.ح.محمود وهبى والسيدة قرينته ملحق مكتب الدفاع المصرى برومانيا، والمستشار د.نادر شبل قنصل مصر برومانيا ، واعضاء السفارة الاستاذ مصطفى الملحق الإدارى والأستاذة جيهان الملحق المالى. وجميع الأعضاء".

بدأ الاحتفال بوقوف السفير وقرينته واعضاء السفارة باستقبال الحضور عند مدخل القاعة وخلفهم علم مصر ورومانيا وامامهم التحف الفرعونية الرائعة .

وبعد استقبال الحضور قامت فرقة موسيقة عزفت السلام الوطنى المصرى والسلام الرومانى، ثم كلمة الاحتفال سلط سعادة السفير مؤيد الضلعي سفير جمهورية مصر العربية الضوء علي رمزية ثورة ٢٣ يوليو ، وما مثلته من نقطة تحول هامة في تاريخ مصر الحديث، وكيف مهدت الطريق لإنشاء النظام الجمهوري في مصر، كما استعرض الأثر الإيجابي للثورة في إلهام وجدان شعوب العالم بآمال الاستقلال ومحاربة الاستعمار، منوها بالإنجازات التي تشهدها مصر حاليا في جميع المجالات بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

كما أشار السفير إلي الروابط التاريخية بين مصر ورومانيا، مستعرضا أهم جوانب التعاون الثاني بين البلدين، وما شهدته من تطورات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت كلمة نائب وزير الخارجية الروماني وزير الدولة للقضايا الاستراتيجية " يوليان فوتا" لتركز على أهمية العلاقات التجارية بين البلدين، وتطرق الى تطور العلاقات على جميع المستويات وخاصة العلاقات التجارية في السنوات الأخيرة وعلى الزيارات المتبادلة وخص بالذكر زيارة الرئيس الروماني " يوهانيس" لجمهورية مصر العربية والاتفاقيات التي وقعت من خلالها.

خلال الحفل استمتع المدعويين بأنغام الموسيقى والاغاني الوطنية المصرية وأغنية بشرة خير، ولم تغب البسمة عن وجه السفير مؤيد الضلعى والسيدةقرينته طوال فترة الحفل وخلال التوقف لالتقاط الصور التذكارية مع الحضور.



وحلق ممثلى الدول المسؤولين العسكريين المعتمدين برومانيا ببدلهم العسكرية المميزة حول الملحق العسكري المصري العقيد طيار ا.ح."محمود وهبى" وتسابقوا على تهنئته بالمناسبة، وحضر الاحتفال رجال الدين الإسلامي الشيخ أحمد بيومى مبعوث الأزهر الشريف وابونا د.مينا تكلا راعى الكنيسه القبطية الارثوذكسية برومانيا والشيخ الخلوق د.احمد النقشبندى، ورؤساء الجاليات العربية والمصرية برومانيا د.صالح وهبة د.عبدالله مباشر د.م احمد ابراهيم ود. مصطفى ضحوة د.محمود على ود.رشاد الدياسطى ود.احمد كاتينا، والصحفى مازن رفاعى ود.عماد القصاص ود.محمد ياسين.

واشاد الدكتور عبدالله مباشر سفير الاعلام العربى ورئيس الاتحاد العام للمصرين بالخارج برومانيا، بالحفل الرائع الذى اقيم فى ارقى مكان فى رومانيا وحضرة رموز وشخصيات هامة اكتظت بهم القاعة رغم وسعها ، الكل صمم يشارك مصر فرحتها ان دل ذلك على شىء فيدل على نشاط سعادة السفير مؤيد الضلعى سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا ومولدفا.

وخلال الحفل استمتع الحضور بتذوق المأكولات المصرية المعروفة كالطعمية والكشري والفول بالمذاق المصري الأصيل والحلويات المصرية .