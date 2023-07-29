كفر الشيخ: انتهاء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، انتهاء امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بأداء الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، اليوم السبت، موجها بسرعة تصحيح أوراق الطلاب، لاستخراج النتيجة مع مراعاة الدقة، لينال كل طالب حقه، مشيراً إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية بدأت اليوم، وأدى 1987 طالب وطالبة امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية بالدبلومات الفنية،ولم ترصد غرف العمليات أي مخالفات أو شكاوى.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ محمد عبد الله، إنه تابع أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، مشدداً على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، مؤكداً أن غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لم ترصد أي مخالفات، ولم تتلق شكاوى.

وأكد وكيل التعليم، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مؤكداً أداء 1987 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية، امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم الصناعي، بالتعليم الزراعي، والتعليم التجاري، والتعليم الفندقي.