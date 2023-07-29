القنوات الناقلة لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

ساعات قليلة وينطلق حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16، الذي يقام اليوم بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بريد كاربت، ثم مراسم الاحتفال داخل المسرح الكبير من الساعة الثامنة والنصف، ويتم بثها عبر شبكة قنوات الحياة.

وتحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الزعيم عادل إمام، وخلال حفل الافتتاح سيتم تكريم 10 فنانين من صناع المسرح من عناصر مختلفة ما بين ممثلين ونقاد وكتاب ومهندساعات قليلة وينطلق حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16، الذي يقام اليوم بدار الأوبرا المصرية.سي ديكورات ، فيكرم الفنانين: صلاح عبد الله ، رياض الخولي ، محمد أبو داوود، خالد الصاوي ، محمد محمود ، رشدي الشامي، أحمد فؤاد سليم، د. سامي عبد الحليم، مهندسة الديكور نهي برادة ، الكاتب محمد السيد عيد، فضلا عن تنظيم تكريم خاص للنجم عادل إمام خلال الحفل

كما يحيي الموسيقار العالمي الكبير هاني شنودة حفل افتتاح، حيث يقدم في الفقرة الأخيرة من الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية بطريقة الـ " ميدلي " من أعمال الفنان الكبير عادل إمام الذي تنطلق الدورة باسمه .

المهرجان القومي للمسرح المصري تستمر فعالياته حتى يوم 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.