الجمعة 28/يوليو/2023 - 08:35 م 7/28/2023 8:35:48 PM

رغم كل الظروف الصعبة التى نمر بها إلا أننا دائما نتلمس أى نتيجة إيجابية فى أى مجال تجعلنا متفائلين بأن المستقبل سيكون أفضل بإذن الله.. ومن بين الإيجابيات ما أعلنه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بأن الصادرات الزراعية تتجاوز ال 5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية العام بزيادة قدرها 760 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى.. وأن صادرات البطاطس تقترب من الـ 900 ألف طن لأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية.. كما تخطت صادرات الموالح حاجز المليون و 900 ألف طن لأول مرة فى تاريخ الصادرات المصرية.. أعلن ذلك بناء على تقرير

تلقاه من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 26 يوليو 2023 .. ومن الإيجابيات أيضا أن مصر مازالت فى طليعة الدول المصدرة للموالح والبطاطس والبصل والبطاطا والرمان والثوم والفراولة والفاصوليا والجوافة والطماطم والعنب والمانجو .. كل هذه المنتجات تجعلنا نترقب مستقبلا أفضل لأن التصدير هو أحد الروافد المهمة للنقد الأجنبى الذى تحتاجه الدولة لاستيراد الكثير من المتطلبات الأساسية التى يحتاجها المصريون خاصة الأدوية التى أصبحت أزمة تؤرق الكثيرين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة لعدم وجود الأدوية المستوردة، وكذلك الأدوية التى يتم إنتاجها فى مصر والتى يتم استيراد المادة الفعالة التى تدخل فى إنتاجها وهى أكثر من 90 فى المائة من الأدوية التى تنتج فى مصر .. علاوة على حاجتنا لاستيراد العديد من المنتجات والسلع الاستراتيجية منها القمح والسكر والأرز وغيرها..

يبقى العمل قائما مهما تأزمت الأمور ويبقى التصدير وزيادته طريقا يجب أن نسير فيه مهما كانت الصعوبات إذا كنا بالفعل جادين فى الوصول إلى مستقبل أفضل لبلدنا الغالى.

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