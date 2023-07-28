هاجر أحمد في أحضان زوجها بالأحمر الصارخ

اعتادت الفنانة هاجر أحمد مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها ولحظات الرومانسية التي تجمعها مع زوجها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الاشهر إنستجرام.



وظهرت هاجر أحمد بإطلالة الساحرة تمزج بين الأنوثة والأناقة في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، كشكش من الجانبين، صمم من قماش ناعم بلون الأحمر الصارخ، فيما انتعلت صندلا بكعب عال ونسقت معه حقيبة يد انيقة التصميم بنفس لون الفستان.



أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.



وتمزج هاجر أحمد في كثيرا من الاوقات بين رقة ذوقها ونعومة شخصيتها باختيارتها الناعمة للازياء الناعمة المتناغمة مع قوامها الممشوق مما جعلها مثال تقتدي به اغلب الفتيات والسيدات من هذا الجيل.

هاجر أحمد



هاجر أحمد جاد ممثلة مصرية، بدأت مشوارها الفني في عام 2013، بمسلسل ألف سلامة.