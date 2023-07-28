اليوم 4 مباريات في البطولة العربية

تنطلق اليوم الجمعة 4 مباريات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال ( البطولة العربية) والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبل، على رأسهم الزمالك ضد الاتحاد المنستيري التونسي، والنصر أمام الشباب.



الزمالك ضد الاتحاد المنستيري:



يلتقي الزمالك أمام الاتحاد المنستيري مساء اليوم الجمعة في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، وستنقلها القناة الرياضية السعودية "إس إس سي".



شباب بلوزداد الجزائري ضد الرجاء المغربي





وفي الساعة الرابعة مساءً، يلتقي شباب بلوزداد الجزائري مع الرجاء المغربي، اليوم الجمعة، على ملعب " مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية"، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في البطولة.

المجموعة الرابعة تضم أندية الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي وشباب بلوزداد الجزائري.





الكويت الكويتي ضد الوحدة الإماراتي



بعدها في الساعة الثامنة مساءً ، يواجه الكويت الكويتي، نظيره الوحدة الإماراتي، بقيادة مديره الفني الجديد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على ملعب " مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية"، فى ثاني مباريات المجموعة الرابعة.



النصر ضد الشباب:



وفي العاشرة مساءً يلتقي النصر السعودي ضد الشباب على ملعب " مدينة الملك فهد الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

يخوض النصر السعودي، بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، بعدما استطاعت المملكة العربية السعودية الحصول على حقوق تنظيم البطولة ، بعدما نجح فريق الهلال في المشاركة في البطولة، باعتباره بطل الدوري السعودي هذا الموسم 2022/2023.

