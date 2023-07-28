تشيع جثمان شابين بعد أن التهمتهما مياة النيل بالعياط

شيع اليوم، أهالي بقرية الرقة بالعياط، جنازة شابين استقرا في قاع النيل وذلك إثر هروبهما من ارتفاع درجة حرارة الجو الى مياة النيل ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثماني الشابين بعد عدة ساعات من بحث الضفادع البشرية عنهما.

لقي شابان مصرعهما غرقا بمركز العياط جنوب الجيزة، يوم الأربعاء، بعد أن عقد العزم على السباحة بالنيل هربواً من درجة حرارة الجو والتلطيف بالمياة، لتلتهمهم مياه النيل وعقب الواقعة علمت الأسر بغرق الشابين.

ليتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالتي غرق دائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بفريق إنقاذ نهري.

وأجرى رجال الضفادع البشرية عملية بحث وتمشيط لانتشال الجثماني بقرية الرقة الغربية، وبعد عدة ساعات من البحث والغطس نجحت القوات في انتشال جثماني الشابين وهما "محمد محمود جابر" و"محمد راضي أبو رجب" مقيمين بدائرة المركز.

وتحرر محضر بالواقعة وتم استخراج تصريح دفن للشابين.

انتشال جثمان شخص من مياه النيل بأسوان

وفي واقعة مشابة، وفاة شخص غرقا أثناء السباحة في مياه النيل هروباً من حرارة الجو بمركز إدفو في أسوان.

وتلقي مرفق إسعاف أسوان، اخطارا بالعثور علي جثة شخص غارقا في مياه النيل أمام شركة الفوسفات، تبين أن الجثمان لشخص يدعى "أحمد.ب" ٢١ عاما، وأنه غرق أثناء السباحة في مياه النيل.

تم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفاة شقيقين غرقاً بسوهاج

وفاة شقيقين بمركز المنشاة إثر غرقهما بترعة، أثناء استحمامهما بها، وتم انتشال الجثماني ونقلهما لمشرحة المستشفى.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد غرق شخصين بترعة نجع الدومة دائرة مركز المنشاة، وبالانتقال والفحص، تبين غرق كل من "ج . خ" 18 عاما عامل، وشقيقه " أ . خ" 15 عاما طالب، وتم انتشال الجثماني ونقلهما لمشرحة مستشفى العسيرات المركزى، وأفاد والدهما " خ . ع" 53 عاما مزارع، أنه أثناء قيام نجليه بالاستحمام بالترعة، ولعدم إجادتهما السباحة غرقا بها، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال جمع الوقائع السابقة وتولت النيابة التحقيق.

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