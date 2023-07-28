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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بعد انطلاق التصوير

مي عمر و أحمد زاهر
مي عمر و أحمد زاهر

 

بدأ المخرج محمد سامي، امس، الخميس، تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد "نعمة الافوكاتو" بمنطقة جاردن سيتي، والمقرر مشاركته في السباق الرمضاني المُقبل 2024.

 

وشارك في تصوير مشاهد مسلسل نعمة الافوكاتو، كل من الفنانين مي عمر و أحمد زاهر و أروى جودة.

 

ويشهد مسلسل "نعمة الأفوكاتو" التعاون الخامس بين أحمد زاهر ومي عمر، حيث كان التعاون الأول بينهما خلال مسلسل "حكاية حياة" عام 2013، وبعدها بعام كان التعاون الثاني بينهما في مسلسل "كلام على ورق".

 

كما شاركا في مسلسل "ولد الغلابة" عام 2019، وفي عام 2020، قاما الثنائي أحمد زاهر ومي عمر بالتعاون مجددا في مسلسل "لؤلؤ"، وشاركهما بطولته إدوارد، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، نيرمين الفقي، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة مي عمر سيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.

مي عمر و أحمد زاهر

فيما يسجل المسلسل التعاون السابع بين أحمد زاهر و محمد سامي بعدما شكلا ثنائيا مميزاً وناجحاً و قدما ٦ اعمال درامية حققت نسب نجاح كبيرة، وحصدت العديد من الجوائز فى العالم العربي بداية من مسلسل " ادم " الذي تم عرضه عام ٢٠١١ ، و بعدها بعام قدما " حكاية حياة " ، ثم فى عام ٢٠١٤ قدما " كلام على ورق " ، ثم مسلسل " ولد الغلابة " ، و مسلسل " البرنس " و تلاه مسلسل " لؤلؤ " .

مي عمر و أحمد زاهر

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