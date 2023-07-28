هل هناك وقت معين لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة
يسأل الكثير من الناس هل هناك وقت معين لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة فقال بعض علماء الدين أن قراءة الكهف تكون من وقت غروب الشمس في يوم الخميس حتى غروب شمس يوم الجمعة، حيث أضاف المناوي: "يندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي – رضي الله عنه".
بينما أضاف علماء آخرون أن سورة الكهف تُقرأ ليلة الجمعة أو في يومها، وأكد العلماء على أن قراءتها مستحبة للمسلم لما ذُكر من فضلها في الأحاديث الشريفة.
فقد ورد في فضل سورة الكهف في الحفظ من فتنة المسيخ الدجال الكثير من الأحاديث منها:
- ورد عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: "مَن حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِن أوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ".
- أخرج مُسلم في صحيحه بحديثٍ طويلٍ متعلق بالدجّال: (فمَن أَدْرَكَهُ مِنكُمْ، فَلْيَقْرَأْ عليه فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ).
- بينما قال البعض أن لآخر عشر آياتٍ من سورة الكهف الثواب الأكبر، كما ورد في الرواية التي أخرجها ابن حبّان: (مَن قرَأ عَشْرَ آياتٍ مِن آخِرِ الكهفِ عُصِم مِن الدَّجَّالِ).
وفيما يخص وقت قراءة سورة الكهف، وهل لها وقت محدد للقراءة أم لا، نجد أنه:
- قال بعض علماء الدين أن قراءة الكهف تكون من وقت غروب الشمس في يوم الخميس حتى غروب شمس يوم الجمعة، حيث أضاف المناوي: "يندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي – رضي الله عنه".
- بينما أضاف علماء آخرون أن سورة الكهف تُقرأ ليلة الجمعة أو في يومها، وأكد العلماء على أن قراءتها مستحبة للمسلم لما ذُكر من فضلها في الأحاديث الشريفة.