يسأل الكثير من الناس هل هناك وقت معين لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة فقال بعض علماء الدين أن قراءة الكهف تكون من وقت غروب الشمس في يوم الخميس حتى غروب شمس يوم الجمعة، حيث أضاف المناوي: "يندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي – رضي الله عنه".

بينما أضاف علماء آخرون أن سورة الكهف تُقرأ ليلة الجمعة أو في يومها، وأكد العلماء على أن قراءتها مستحبة للمسلم لما ذُكر من فضلها في الأحاديث الشريفة.

فقد ورد في فضل سورة الكهف في الحفظ من فتنة المسيخ الدجال الكثير من الأحاديث منها: