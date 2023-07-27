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الخميس 27 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سوريا.. انفجار ضخم يُصيب أشخاص في بلدة السيدة زينب قُرب دمشق

انفجار ضخم
انفجار ضخم

أُصيب عدد من الأشخاص، إزاء انفجار قنبلة زُرعت في سيارة ببلدة السيدة زينب قرب العاصمة السورية "دمشق"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن قنبلة زُرعت في سيارة أجرة انفجرت خارج بلدة السيدة زينب جنوبي دمشق، مما أدى إلى إصابة عدد غير معلوم من الأشخاص.

وفي وقت سابق من الأسبوع ، أصيب مدنيان بتفجير إرهابي عبر دراجة نارية في منطقة السيدة زينب.

دراجة نارية مُفخخة:

ونقلت وكالة ناسا الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق إن دراجة نارية مفخخة انفجرت ظهر اليوم في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، أثناء مرور إحدى سيارات النقل العام.

وأضاف المصدر: أن سيارات الإسعاف حضرت على الفور إلى المكان، وتم إسعاف المصابين إلى المشفى.

من ناحية أخرى، طالبت سوريا المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على أراضيها وإلزامها بالقوانين الدولية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: "في إطار انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، شن العدو الصهيوني عدوانا على بعض النقاط التابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة القحطانية بالقنيطرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون أي إصابات بشرية".

وتابع المصدر: "هذا العدوان السافر انتهاك صارخ لاتفاقية فصل القوات، واعتداء خطير على الشرعية الدولية، ودليل جديد على صلف العدو ومحاولاته إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ومن الواجب على المجتمع الدولي التحرك بكل جدية لوضع حد لهذه الاعتداءات، وإلزام العدو الصهيوني بالقوانين الدولية".

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