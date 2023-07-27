شريف مدكور يكشف سر خجله من الناس بتدوينة مثيرة للجدل: يارب هوّن (شاهد)

أثار الإعلامي شريف مدكور موجة جدل بتدوينة انتقد فيها الطقس الحار الذي نعاني منه خلال فصل الصيف، فيما سلط الضوء على معاناة المترجلين في الشوارع من دون سيارة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

أعرب شريف مدكور عن تعاطفه مع الأشخاص المضطرين إلى نزول الشارع في مثل هذا الطقس شديد الحرارة، ولا يتمكنون من ركوب سيارة يقضون بها مشاويرهم اليومية، حيث قال: "الواحد ماشي بالعربيه ومشغل التكيف و مكسوف من الناس اللي ماشين علي رجليهم في الحر ده يا رب هون عليهم".

شريف مدكور يكشف سر خجله من الناس

سرعان ما انهالت تعليقات متابعي شريف مدكور على منشوره، ليوافقوه في رأيه، فيما أعربوا عن حبهم الشديد له ووصفون بأنه إنسان خلوق ذو صفات مميزة يشعر بغيره بسبب لين قلبه، وكانت أبرز التعليقات: " ربنا يبارك في لين قلبك .. حصل والله .. ببقا عايز اركبهم معايا وانا ماشي .. ربنا اكيد معاهم وبيعوضهم زي ما كان معانا وبيعوضنا .. ربنا لطيف بكل عباده . يمكن الي في العربيه حاسس بالحر اكتر .. و الله العظيم عندك حق انا بحس نفس الاحساس .. الناس دي ما عندهاش تكييف في البيت اصلاً .. يعني بيخففوا احمال للناس اللي عندها.. قصدي شايلين احمال الناس اللي عندها .. واللا اللى بيناموا فى الشوارع صيف او شتا فى عز البرد .ربنا معانا يلطف بينا اللهم آمين".

شريف مدكور

شريف مدكوب يصاب بـكورونا

فاجأ الإعلامي شريف مدكور جمهوره بإعلانه إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد عودته من مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، وجاء ذلك عن طريق منشور عبر حسابه بموقع “فيسبوك”:، قائًلًا:"بقالي يومين حرارتي ما بين 37 ونصف و38 ونصف، ومش قادر أتحرك الحمد لله".

وتابع شريف مدكور في منشور آخر معلنًا من خلاله إصابته بفيروس كورونا: "كورونا بوستيف".

وكان كتب شريف مدكور على حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "الحاج شريف رجع مصر يا ولاد، وفي منشور آخر، كان يروي شريف تطورات يومه في الحج، وكتب: بقالي 9 ساعات في الأتوبيس من عرفة للمزدلفة، المسافة 8 كيلو، الحمد لله، أنا أول مره أشوف أعداد ناس بالمنظر ده".

شارك الإعلامي شريف مدكور متابعيه بصورة من داخل الأراضي المقدسة لتأدية مناسك الحج، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

شريف مدكور بين صفوف الحجاج

شريف مدكور بين صفوف الحجاج

كتب شريف مدكور على صوره "الحج شريف من فوق جبل الرحمة عرفات، وحرص متابعوه على توصيته بالدعاء لهم ولذويهم، بجانب دعواتهم له.