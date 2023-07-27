ديفيد سيلفا يعتزل كرة القدم

أعلن ديفيد سيلفا الدولي الإسباني السابق اعتزاله كرة القدم اليوم الخميس.

جاء قرار سيلفا بعد أيام من تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي خلال التدريبات مع ناديه ريال سوسييداد.

وأصيب لاعب الوسط “ 37 عاما ” في ركبته اليسرى في وقت سابق من يوليو أثناء التدريب قبل موسمه الرابع مع النادي الإسباني.

وقال سيلفا في مقطع فيديو نشره في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي : الحزن يعتصرني اليوم، حان الوقت لأقول وداعا لكرة القدم التي كرست حياتي كلها من أجلها،حان الوقت لوداع زملائي الذين كانوا مثل عائلتي،سأفتقدكم كثيرا.

كان سيلفا أحد أفضل صانعي اللعب في جيله واستمتع بسنوات حافلة بالألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني وكذلك مع منتخب إسبانيا.

وحصل على ألقاب كبرى منها كأس العالم 2010 وبطولة أوروبا مرتين مع إسبانيا بينما فاز بكأس الملك مرتين، الأولى مع فالنسيا 2008 والثانية مع سوسييداد 2020.

ومع ذلك، جاءت أنجح فتراته مع نادي مانشستر سيتي، حيث فاز بالدوري الإنجليزي أربع مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وخمسة ألقاب في كأس الرابطة خلال عشر سنوات من 2010 إلى 2020.

وسجل سيلفا، وهو خريج أكاديمية فالنسيا، أكثر من 120 هدفا وقدم حوالي 200 تمريرة حاسمة فيما يقرب من 750 مباراة مع الأندية بينما سجل 35 هدفا في 125 مباراة مع إسبانيا.