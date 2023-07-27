جامعة كفرالشيخ تواصل قوافلها الشاملة في قرية "اسحاقة "

الكشف على 2082 حالة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

نظمت الجامعة قافلة طبية شاملة إلى قرية اسحاقة والقري المجاورة بمركز كفرالشيخ، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ .

ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة، ومشاركة الجامعة في خدمة المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر نائب رئيس جامعه كفرالشيخ لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، وإشراف تنفيذي للمحاسب نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات، والدكتور صفوة شلبي مدير إدارة الجوالة، وأحمد عبدالله وحازم عياد من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والصيدلة والطب البيطري والزراعة، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي بإشراف الدكتور وائل الفقي وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بالجامعة والشباب المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان.

كما تم تنظيم ندوات تثقيفية للتوعية، حاضر فيها الدكتور السيد فرج، والدكتور فيصل متولي، والدكتور الدسوقي ناصف، والدكتور هناء عون.