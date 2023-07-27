موسى ديمبلي.. بالأرقام مسيرة مميزة للاعب الاتفاق السعودي الجديد

يمتلك المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي والذي انتقل منذ ساعات بشكل رسمي إلى صفوف نادي الأتفاق السعودي، قادماً من ليون الفرنسي مهارات ومسيرو مميزة جعلته هدفا للاتفاق لقيادة هجوم فارس الدهناء حتى موسم 2027.

وانتقل موسى ديمبلي إلى صفوف الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر، حيث وقع عقود اضمامه لفارس الدهناء في مقر معسكر الفريق المقام حاليا في كرواتيا بحضور الرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق معاذ العوهلي، وذلك استعدادا للموسم الجديد.

من هو موسى ديمبلي لاعب الاتفاق السعودي الجديد

و يبلغ موسي ديمبلي من العمر 27 عام، وبدأ مسيرته في أكاديمية باريس سان جرمان بداية من عام 2004 حتى عام 2012 .

و بدأ موسى ديمبلي مسيرته الاحترافية في نادي فولهام الإنجليزي بداية من عام 2013 و حتى عام 2016، ثم انتقل إلى نادي سيلتك الأسكتلندي بداية من عام 2016 و حتى عام 2018 .

وفي عام 2018 انتقل موسى ديمبلي إلى صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي عو حتى عام 2022 . ولعب خلال تلك الفترة لنادي اتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة قبل أن يعود إلى ليون .

وسجل موسى ديمبيلي مع ليون 70 هدفًا وصنع 19 تمريرة حاسمة خلال 172 مباراة.

العويهلي: موسى ديمبلي إضافة للاتفاق والدوري السعودي

من جانبه قال موسى العوهلي الرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي أن التعاقد مع ديمبيلي إضافة كبيرة لفريق الاتفاق ودوري روشن السعودي لما يمثله اللاعب من قيمة فنية كبيرة.

وأوضح العوهلي في تصريحات صحفية أن الاتفاق أبرم هذا الموسم صفقات نوعية بداية من الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد كمدير للجهاز الفني ثم عملنا على تدعيم الفريق بـ3 صفقات عالمية بتوصية فنية من المدير الرياضي إلكو شاتوري والجهاز الفني بقيادة ستيفن جيرارد ".

وأتم: "مازلنا نستكمل العمل وهناك إضافات قادمة سيتم الإعلان عنها لاحقاً".

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