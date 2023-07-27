شيرين عبدالوهاب في حفل جديد خارج مصر

تعيد الفنان شيرين عبدالوهاب صوتها إلى مسامع جمهورها، بحفل غنائي جديد في السعودية، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام هناك، والذي يضم عددا كبيرا من نجوم الغناء العربي والعالمي.

شيرين عبدالوهاب وعودة غنائية في السعودية

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 25 من أغسطس المقبل، ضمن موسم الجيمرز الذي انطلقت فعالياته خلال يوليو الجاري.

يقدم موسم الجيمرز، تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، بجانب العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم.

كان آخر ظهور غنائي لشيرين خلال مايو الماضي بحفلها في السعودية، ضمن فعاليات جولة المملكة 2023، والذي شهد حضور كامل العدد من جمهورها.

شيرين من حفل جولة المملكة2023

فعاليات جولة المملكة 2023

ويتضمن دليل فعاليات الجولة التي تشهدها مناطق المملكة خلال الفترة مايو – سبتمبر هذا العام مجموعة من الحفلات الطربية التي يحييها فنان العرب محمد عبده، إضافةً إلى عدد من الليالي الغنائية التي يشارك بها كل من رابح صقر، وأصالة، وخالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، وعايض، وأصيل أبوبكر، وزينة عماد، وعدد من الفنانين المميزين من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي.

مسرحيات جولة المملكة 2023

وتضم الجولة عددًا من المسرحيات المميزة باستعراض مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات؛ لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة ومنح الجمهور تجربة مميزة بفوريتها التي تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة، ويعيشون أجواء استثنائية في مسارح المملكة التي تستضيف مجموعة أعمال مسرحية، من أبرزها مسرحية "الطيارة"، و"ذات اللايكات"، ومسرحية "مسفر الرئيس التنفيذي"، إضافة إلى أن "شقة لندن"، و"حتى لا يطير الدكان"، و"غرفة 13"، و"الحرب العالمية السادسة"، و"هادي فالنتاين"، و"ميمو"، و"قابل للنشر"، و"المحترمين"، و"تو ذا موون".

وتتميز فعاليات جولة المملكة بارتباطها برغبات المجتمع التي تلبيها الهيئة العامة للترفيه من خلال مشاريعها في مجالات الألعاب والتسوق والمطاعم والمقاهي وعدد من الأنشطة الترفيهية، عبر مشاريع تسهم في استدامتها وتعزز خياراتها المحلية بطابع عالمي فريد.