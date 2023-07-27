الفوج الأول من بعثة التايكوندو يعود للقاهرة بعد التألق في بطولة السنغال المفتوحه

وصل الي مطار القاهرة فجر اليوم عائدا من العاصمة السنغالية داكار الفوج الأول من بعثة منتخب مصر الأول للتايكوندو بعد المشاركه في بطولة السنغال المفتوحه للتايكوندو فئه الـ G2 والتي أقيمت خلال الفترة من 24-25 يوليو الجاري ، والتي شارك خلالها المنتخب ببعثة مكونة من 6 لاعبين واستطاعوا أن يحصدوا 4 ميداليات متنوعة جاءت كالتالي ثلاث ميداليات فضية للاعب عبد الله عصام ومعتز بالله عاصم وتقي شعبان و ميدالية برونزية عن طريق اللاعبة ليلي شريف

ضمت البعثة القادمة إلي القاهرة الدكتور احمد مسعد رئيس الجهاز الطبي للمنتخب واللاعبين تقي شعبان ، وليلي شريف والمعتز بالله عصام ، وأحمد وائل

كما يشارك الفوج الثاني من اللاعبين عبد الله عصام وجني خطاب بقيادة فنية في البطوله كابتن أسامة سيد في بطولة الجائزة الكبرى خلال الفترة من 28-29 يوليو الجاري

علما بأن الفائزين بالمركز الاول والثاني بكل وزن ببطولة تحدي الجائزة الكبرى سيتأهل مباشرةً للاشتراك ببطولة الجائزة الكبرى القادمة بباريس فئة G6 والمقرر اقامتها فى الفترة من 1_3 سبتمبر.