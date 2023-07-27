عاجل
بوتين: شركاتنا تُطور حقول الغاز في مصر والجزائر وعدد من دول إفريقيا| فيديو بوتين يتعهد بتقديم 50 ألف طن حبوب بنقل مجانٍ لدول إفريقيا| فيديو بوتين: رفضنا تمديد اتفاق الحبوب لأنه لا يمكن التعويل عليه في خدمة دول إفريقيا
الخميس 27 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل تغريم 1787 مخالفة للسيارات

حملة مرورية
حملة مرورية

تمكن رجال المرور من تحرير 1787 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 540 مخالفات لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

 

 

مواد متعلقة

فتح باب القبول للالتحاق بمدارس ومعاهد (رعاية) الفنية للتمريض بـ 3 محافظات

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بفشل الهجوم على جنين ومخيمها

أسعار الأسماك اليوم الخميس بأسواق الجملة

قنصلية الرياض تعلن مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للمصريين بالخارج

السيسي وبوتين.. تاريخ حافل من اللقاءات لترسيخ الاستقرار والأمن بالمنطقة

الكرملين يؤكد: ستتم مناقشة المسألة الأوكرانية خلال القمة الروسية الإفريقية
الجريدة الورقية