وفاة شخص و إصابة 39 آخرين بحالة اختناق بقنا نتيجة لاستنشاقهم "الكلور"

توفى شخص اليوم الخميس، وأصيب ما يقرب من 39 شخصآ آخرين بحالة اختناق، نتيجة لاستنشاقهم مادة الكلور إثر سقوط أسطوانة محملة بالمادة من سيارة نقل بمدينة العمال التابعة لبندر قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة عددًا من المواطنين بحالة اختناق نتيجة لاستنشاقهم مادة الكلور بمدينة العمال ببندر قنا.

على الفور تم الدفع بأكثر من 25 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام والجامعى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت المعلومات الأولية ان سبب الإصابة بحالات الاختناق سقوط أسطوانة معبئة بمادة الكلور كانت محملة على سيارة نقل ما أدى إلى انتشار المادة بالمنطقة ووفاة حالة وإصابة عددًا من المواطنين بحالات اختناق.