رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المعسكر الدائم للطلاب بمصيف بلطيم

تفقد رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، اليوم الأربعاء، معسكر الطلاب الدائم في مصيف بلطيم، للاطمئنان على الطلاب المشاركين في المعسكر.

جاء ذلك بحضور الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مي رمضان، المدرس في كلية الحاسبات والمعلومات.

ونظم مشرفو المعسكر ندوة تثقيفية للطلاب المشاركين، هدفت إلى رفع الوعي وتعميق مشاعر الانتماء والولاء للوطن.

وشارك الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والوفد المرافق له طعام الغذاء مع الطلاب المشاركين فى المعسكر الدائم للجامعة في مصيف بلطيم.