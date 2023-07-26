إزالة 420 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 21 بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم اليوم إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 2803 متر مربع، و4 حالات بناء مخالف بمراكز المحلة الكبرى، طنطا وبسيون؛ ليصل بذلك إجمالي ما نفذته المحافظة من إزالات منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 وحتى الآن 307 حالات إزالة لمتغيرات غير قانونية و113 على الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 13046 متر مربع.

وأوضح محافظ الغربية أنه يتم رصد المخالفات والتعامل الفوري معها وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة صور التعديات كافة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأكد رحمي أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي للتعديات كافة بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة لمتابعة لنتائج الموجة الـ 21 والإبلاغ بها أول بأول.

جدير بالذكر أن فعاليات الموجة الـ 21 من حملات الإزالة، انطلقت بمرحلتها الأولى في 29 من إبريل الماضي وحتى 19 من مايو، بينما بدأت المرحلة الثانية من الحملة في 27 من مايو وحتى 16 من يونيو الماضي، أما المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها بجميع المراكز والمدن وبالتنسيق مع جهات الولاية، مديرية الأمن وأجهزة الدولة كافة، وذلك تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية والتي أولت هذا الملف اهتمامًا بالغًا مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بالمحافظات كافة لتطبيق القانون بكل حزم ستنتهي في 28 من الشهر الجاري.