زوج ينهي حياة زوجته بطعنة في الصدر

تجرد شخص من مشاعر الإنسانية ، وتخلص من زوجته بعزبة العراقي بقرية البساتين مركز أجا محافظة الدقهلية، حيث استل سلاحاً أبيض "سكيناً طعنها بها طعنة نافذة أودت بحياتها في الحال، وذلك بعد مشاداة كلامية بينهما.

تفاصيل أنهاء زوج حياة زوجته في الدقهلية



وكانت البداية بتلقى ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الحنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بتخلص شخص من زوجته بعزبة العراقي التابعة لقرية البساتين.

وفي تفاصيل الخبر ، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود الزوجة مسجاة على الأرض مدرجة في دمائها، وبجوارها سكين، وتمكن بعض الأهالي من التحفظ على الزوج المتهم.

جرى ضبط الزوج المتهم واصطحابه لمركز شرطة أجا للوقوف على تفاصيل وأسباب الحادث، فيما جرى نقل جثمان المتوفية لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.



كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات، لجلسة 25 أغسطس لطلبات الدفاع.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين: "س. س"، و"م. و"، و"ع .ع"، و"م .ع"، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، بقتل المجني عليه "حاتم.م"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن نسجت المتهمتان الأوليان له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما.

وكان المحامي محمود الشناوي دفاع المتهمين قد طلب من هيئة المحكمة، استدعاء مجري التحريات في واقعة مقتل الطبيب الثري بالتجمع الخامس، وكذلك استدعاء الطبيب الشرعي المعني بإعداد تقرير الصفة التشريحية، واستدعاء خفير فيلا المجني عليه، والاطلاع على التسجيل الخاص بمحتوى كاميرات المراقبة، والاطلاع على دفتر الأحوال بقسم الشرطة، لمعرفة طبيعة المأمورية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما كان يسكن الطبيب الثري في فيلا بمنطقة التجمع الخامس، وتعمل لديه خادمة تربطه بها علاقة غير شرعية، حيث طلب منها إحضار فتاة ليل من أجل إقامة علاقة غير شرعية معها.

وقررت فتاة الليل سرقة الطبيب الثري، وأعدت مخططًا شيطانيًا مع صديقتها الخادمة من أجل قتل المجني عليه، وذلك بمعاونة شخصين آخرين وهما زوج المتهمة الأولى، وزوج والدة المتهمة الثانية.

وأقدمت المتهمة الأولى على التعدي على الطبيب المجني عليه أثناء تحضيرهما من أجل إقامة علاقة غير شرعية، كما حضرت المتهمة الثانية وتعديا معا على الضحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، وتمكنا من سرقة مبلغ مالي منه يقدر بـ 50 ألف جنيه

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