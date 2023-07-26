النائبة أميرة أبوشقة: الحكومة ووزارة الكهرباء تتحملان مسؤولية أزمة انقطاع التيار

أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن أزمة انقطاع الكهرباء تعد الحدث الأبرز في الشارع المصري خلال الأيام الأخيرة، خصوصًا بعد أن زادت حدتها مع ارتفاع درجات الحرارة، بشكل غير مسبوق.

وقالت: رغم أن استهلاك الكهرباء في مصر زاد بصورة كبيرة، مما انعكس على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، وبالتالي انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، إلا أن ذلك لا يعفي الحكومة ووزارة الكهرباء من تحمل المسؤولية في مواجهة الأزمة، خصوصًا أن تصريحات المسؤولين قبل بداية فصل الصيف، تشير إلى اكتمال الجهوزية والاستعدادات المبكرة.

وأوضحت النائبة أميرة أبوشقة أن الأزمة الحادة للانقطاع المتكرر للكهرباء لم يكن متوقعًا، خصوصًا أننا نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز المستخدم في الأساس لتغذية محطات الطاقة التقليدية، مع تصدير الكميات الفائضة عن الاستهلاك، بحسب تلك التصريحات.

وقالت إن أزمة انقطاع الكهرباء تأتي بعد أقل من 3 أشهر من عودة تطبيق نظام التوقيت الصيفي في أبريل الماضي، بعد إلغاء العمل به منذ عام 2014، وهي السنة التي بدأ فيها إعادة هيكلة شاملة لقطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن المسؤولين في الحكومة يدركون تمامًا أن استهلاك الكهرباء يزيد بنحو 20% خلال فصل الصيف، فأين الخطط والاستعدادات؟

وأكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب أن الأزمة الحالية كانت متوقعة، منذ طرح موضوع التوقيت الصيفي على البرلمان، مشيرة إلى أنها كعضو في لجنة الطاقة بمجلس النواب كانت رافضة لإعادة العمل بالتوقيت الصيفي، الذي كانت تراه عديم الجدوى، خصوصًا أنه يمكن أن يكون سببًا في الأزمة الحالية، بالتسبب في أزمة انقطاع الكهرباء، لأنه ينتج عنه طول النهار وتوفير الإنارة، وليس ترشيد أجهزة التكييف والتبريد.