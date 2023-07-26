البنك الأهلي المصري.. كيفية شراء الشهادات الدولارية لغير العملاء

البنك الأهلي المصري، تصدَّرَ محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلن عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، مما زاد من عمليات بحث المصريين في الداخل والخارج لمعرفة التفاصيل كافة عن عوائد الشهادات.

ذكر البنك الأهلي المصري، أن ذلك يأتي تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم.

10 معلومات مهمة عن شهادتي ادخار بالدولار من البنك الأهلي المصري:

- يبدأ البنك في إصدار الشهادتين وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارًا من الأربعاء 26 يوليو 2023.

- الشهادة الدولارية الأولى "الأهلي بلس" وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%.

- يصرف العائد بالعملة ذاتها ربع سنويّ.

- يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه، وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

- الشهادة الدولارية الثانية "الأهلي فورًا" وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9%، يصرف العائد مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة.

- لا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بعملة الدولار الأمريكي ذاته.

- تبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقًا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.

- يتاح شراء الشهادات اعتبارًا من يوم الأربعاء 26 يوليو 2023 من خلال فروع البنك كافة أوعن طريق الأهلي نت والأهلي موبايل، وكذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر.

- يمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات، وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية.

شراء الشهادات لغير عملاء البنك الأهلي:

- أما لغير عملاء البنك يمكنهم الشراء أيضًا من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية موضحًّا به رقمهم القومي والمنتج المطلوب شراؤه، على أن يتم الإعلان عن أرقام الحسابات التي سيتم التحويل عليها على موقع البنك الإلكتروني تزامنًا مع إطلاق المنتج واستيفاء المستندات اللازمة للتعامل على تلك الحسابات من خلال فروع البنك وأية قنوات إضافية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

- فيما يتعلق بالقروض بضمان المرتب للمصريين العاملين بالخارج، أتاح البنك الأهلي المصري اعتبارًا من يوم الأربعاء 26 يوليو 2023 قرضًا شخصيًّا بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج بحد أدنى للقرض 50 ألف جنيه، وبحد أقصى 3 ملايين جنيه، وذلك اعتبارً من سن 21 عامًا وحتى بلوغ سن الـ60 مع استحقاق آخر قسط.

- يتم سداد أقساط القرض بالتنازل عن العملات الأجنبية وفقًا وسعر الصرف المعلن وقت السداد، بسعر فائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي المصري وقت الحصول على القرض، ولمدة تصل إلى 4 سنوات مع تطبيق الشروط والضمانات كافة ومن دون أية مصاريف إدارية مع منح العميل تأمين مجاني على الحياة.

- تتاح مستندات منح التمويل على الموقع الإلكتروني للبنك، على أن يقوم العميل بتوقيعها لدى أي من فروع البنك، وأية قنوات إضافية سيتم الإعلان عنها قريبًا.